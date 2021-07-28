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28 липня 2021, 20:29 1773

У Держприкордонслужбі підтвердили закриття кордону на в’їзд у Білорусь

28 липня 2021, 20:29 1773
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Фото: з відкритих джерел
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Державна прикордонна служба попередила про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в’їзд у Білорусь

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі відомства.

За офіційним повідомленням, яке надійшло від Посольства України в Республіці Білорусь, залишається чинним тимчасове призупинення перетину державного кордону на в'їзд в Республіку Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Заборона не поширюється на:

  • дипломатів і членів їх сімей;
  • членів екіпажів повітряних і водних суден, а також поїзних бригад;
  • близьких родичів громадян Білорусі;
  • іноземців, які їдуть до Білорусі вчитися;
  • іноземців, які приїхали вакцинуватися від COVID-19.

Нагадаємо, Лукашенко доручив прикордонним військам Білорусі повністю перекрити кордон з Україною.

Раніше повідомлялось, що з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Держприкордонслужба кордон контроль Білорусь проїзд

 
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