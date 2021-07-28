У Держприкордонслужбі підтвердили закриття кордону на в’їзд у Білорусь
Державна прикордонна служба попередила про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в’їзд у Білорусь
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі відомства.
За офіційним повідомленням, яке надійшло від Посольства України в Республіці Білорусь, залишається чинним тимчасове призупинення перетину державного кордону на в'їзд в Республіку Білорусь", - йдеться у повідомленні.
Заборона не поширюється на:
- дипломатів і членів їх сімей;
- членів екіпажів повітряних і водних суден, а також поїзних бригад;
- близьких родичів громадян Білорусі;
- іноземців, які їдуть до Білорусі вчитися;
- іноземців, які приїхали вакцинуватися від COVID-19.
Нагадаємо, Лукашенко доручив прикордонним військам Білорусі повністю перекрити кордон з Україною.
Раніше повідомлялось, що з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
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