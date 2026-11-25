Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, сварка почалась через те, що одній з пасажирок водій відмовив у безоплатному проїзді за посвідченням. У розмову втрутилась інша жінка, яка була в автобусі. Вона вдарила співрозмовницю водія, відібрала в неї телефон і кинула його через салон. У соцмережах зазначались, що пасажирка, яка звернулася до водія щодо проїзду, є матір’ю загиблого захисника.

"Повідомлень про подію на лінію 102 та заяв до поліції не надходило. Поліцейські зареєстрували інформацію та розпочали перевірку, під час якої встановлюють усі обставини події", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Рівному сталась бійка між пасажирами та контролером. Жінку вдарили по голові, і її госпіталізували зі струсом головного мозку.