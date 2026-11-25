Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 25 листопада російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися три райони. Поранення дістав 42-річний чоловік

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

Найбільше від ворожих атак потерпав Нікопольський район. Росіяни били по райцентру, а також Червоногригорівській, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадах.

Унаслідок обстрілів пошкоджені два багатоквартирні будинки, приватні оселі, господарчі споруди та сільськогосподарська техніка. Поранений 42-річний чоловік лікується амбулаторно.

Також російські війська атакували інфраструктуру у Зеленодольській громаді Криворізького району.

У Верхньодніпровській громаді Кам'янського району внаслідок ворожих ударів понівечена інфраструктура.

Нагадаємо, що російські військові атакували автомобіль бригади ДТЕК поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровської області. У момент удару енергетики оглядали лінії електропередачі.