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"Укрзалізниця" запускає модернізований поїзд Інтерсіті №777/778 сполученням Київ — Львів. Він курсуватиме без зупинок на проміжних станціях, а час у дорозі становитиме майже шість годин

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Новий поїзд створили у партнерстві з Mastercard та ПУМБ. Він забезпечить ранкове сполучення зі Львова до Києва та вечірнє — у зворотному напрямку.

Зокрема, зі Львова поїзд відправлятиметься о 6:18 та прибуватиме до столиці о 12:30. Із Києва вирушатиме о 17:00, а до Львова прибуватиме о 22:58.

Час у дорозі становитиме 5 годин 58 хвилин. Поїзд не матиме зупинок на проміжних станціях.

Перший рейс запланований на 4 грудня. Квитки вже надійшли у продаж.

В "Укрзалізниці" також звернули увагу на оновлений перший клас вагонів, який отримав назву "Комфорт". Щоб переглянути нову схему поїзда, пасажирам рекомендують оновити мобільний застосунок перевізника.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзд №123/124 Київ — Холм, який уперше забезпечить міжнародне залізничне сполучення для Житомира та Луцька. Перший рейс запланований на 20 листопада.