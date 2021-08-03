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03 серпня 2021, 17:38 5

Зеленський тримає на контролі розслідування вбивства очільника Білоруського дому Шишова - речник

03 серпня 2021, 17:38 5
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі розслідування справи про вбивство громадянина Білорусі, голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова в Києві

Як передає RegioNews, про це на брифінгу повідомив речник Глави держави Сергій Никифоров.

"Ми ретельно стежимо за висновками поліції, президент, звісно ж, тримає цю справу на контролі", - зауважив речник.

Нагадаємо, що зранку 3 серпня стало відомо, що голову Білоруського дому Шишова знайшли повішеним у столичному парку. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею умисне вбивство і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

У БДУ вважають, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса".

Офіс президента убивство контроль самоубивство режим

 
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