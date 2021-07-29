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29 липня 2021, 19:02 7

Троє туристів у Карпатах постраждали від влучення блискавки

29 липня 2021, 19:02 7
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Фото ДСНС
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У четвер, 29 липня, в районі гори Кругла Боржавського хребта на Закарпатті у трьох туристів влучила блискавка

Про це повідомляє в Telegram Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Сьогодні, 29 липня, о 13:00 до ДСНС Закарпаття повідомили, що потребують допомоги троє туристів, у яких влучила блискавка. Це сталося, коли група з восьми осіб рухалася маршрутом у районі гора Кругла Боржавського хребта, - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що для виконання пошуково-рятувальних робіт на спецтехніці вирушили фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи.

О 16:16 постраждалих знайшли. Після надання їм першої долікарської допомоги рятувальники доставлять їх до смт Міжгір'я, де передадуть під опіку медиків. Рятувальні роботи в Карпатах тривають, - наголошують у ДСНС.

Як повідомлялося, 27 липня на Волині через удар блискавки горіли дві будівлі.

Того ж дня через удар блискавки на Рівненщині рятувальники чотири години гасили пожежу у школі.

Сьогодні в Чернівцях злива повалила дерева, затопила вулиці і зупинила громадський транспорт.

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