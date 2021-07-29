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29 липня 2021, 09:09 221

Через негоду 120 населених пунктів України залишилися без світла

29 липня 2021, 09:09 221
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Фото: з відкритих джерел
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Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 120 населених пунктів у п'яти областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

Станом на 7 год. 29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 120 населених пунктів у 5 областях", - йдеться у повідомленні.

Так, без електроенергії залишились населені пункти в п'яти областях: у Львівській – 44, Чернівецькій – 25, Житомирській – 20, Івано-Франківській – 20 та Тернопільській – 11.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у Кропивницькому ввечері 20 липня пронеслася потужна злива з градом і шквалами, від якої сильно постраждала інфраструктура міста.

негода електрика рятувальники ДСНС область

 
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