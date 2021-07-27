Через удар блискавки на Рівненщині рятувальники чотири години гасили пожежу у школі

Фото: ДСНС

В ніч на 27 липня в селі Перекалля Рівненської області загорілася школа. За попередніми даними рятівників, це сталося через удар блискавки

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС.

На місце події було направлено два чергових відділення рятувальників, місцеву пожежну команду та пожежну автоцистерну лісового господарства. Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що горить покрівля місцевої школи.

Паралельно з гасінням рятувальникам довелося виносити майно та обладнання з навчальних кабінетів.

Імовірна причина пожежі - розряд блискавки. Остаточна причина пожежі та розмір збитків встановлюються", - зазначили в ДСНС.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише через чотири години після займання. Повідомляється, що вогнем знищено перекриття на площі у 360 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті блискавка влучила в базу відпочинку і стала причиною пожежі.