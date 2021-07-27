На Волині через удар блискавки горіли дві будівлі
На Волині у Ковельському районі рятувальники ліквідували дві пожежі у житловому секторі, спричинені розрядом блискавки
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Волинській області.
Вогнем зайнялися господарські споруди в селищах Стара Вижівка та Шацьк Ковельського району. Його оперативно приборкали рятувальники", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що ймовірна причина обох пожеж - розряд блискавки. Остаточна причина пожежі та розмір збитків встановлюються.
Раніше повідомлялось, що через удар блискавки на Рівненщині рятувальники чотири години гасили пожежу у школі.
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