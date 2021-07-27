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27 липня 2021, 15:31 311

На Волині через удар блискавки горіли дві будівлі

27 липня 2021, 15:31 311
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Фото: ДСНС
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На Волині у Ковельському районі рятувальники ліквідували дві пожежі у житловому секторі, спричинені розрядом блискавки

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Волинській області.

Вогнем зайнялися господарські споруди в селищах Стара Вижівка та Шацьк Ковельського району. Його оперативно приборкали рятувальники", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що ймовірна причина обох пожеж - розряд блискавки. Остаточна причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

Раніше повідомлялось, що через удар блискавки на Рівненщині рятувальники чотири години гасили пожежу у школі.

пожежа рятувальники ДСНС Волинська область Будинок

 
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