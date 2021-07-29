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29 липня 2021, 17:54 176

У Чернівцях злива повалила дерева, затопила вулиці і зупинила громадський транспорт

29 липня 2021, 17:54 176
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Фото molbuk.ua
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Другий день у Чернівцях проходить сильна злива, спричиняючи руйнівні наслідки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Повалені дерева, затоплені вулиці та перебої руху громадського транспорту спричинила сьогодні негода в Чернівцях.

Внаслідок раптової сильної зливи у Чернівцях затопило вулиці Богдана Хмельницького та Гагаріна.

Вулиці у центрі та на околицях перетворилися на річки: стрімкі потоки води руйнують асфальтне покриття доріг та наносять купу бруду.

Потоки води знову затопили колії центрального залізничного вокзалу. Всередину приміщення також потрапила вода.

Пориви вітру повалили дерева – як у самому центрі міста, зокрема, біля обласного театру та біля кафедрального собору, так і у віддалених околицях.

Внаслідок сильної зливи постраждали також будинки: на окремих із них на Роші зруйновано конструкції.

У зв’язку з сильними опадами зупинено рух тролейбусів по всьому місту. Про це повідомило Чернівецьке тролейбусне управління.

Як повідомлялося, липень в Україні завершується зливами.

Також сьогодні через негоду 120 населених пунктів України залишилися без світла.

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