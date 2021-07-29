У Чернівцях злива повалила дерева, затопила вулиці і зупинила громадський транспорт
Другий день у Чернівцях проходить сильна злива, спричиняючи руйнівні наслідки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.
Повалені дерева, затоплені вулиці та перебої руху громадського транспорту спричинила сьогодні негода в Чернівцях.
Внаслідок раптової сильної зливи у Чернівцях затопило вулиці Богдана Хмельницького та Гагаріна.
Вулиці у центрі та на околицях перетворилися на річки: стрімкі потоки води руйнують асфальтне покриття доріг та наносять купу бруду.
Потоки води знову затопили колії центрального залізничного вокзалу. Всередину приміщення також потрапила вода.
Пориви вітру повалили дерева – як у самому центрі міста, зокрема, біля обласного театру та біля кафедрального собору, так і у віддалених околицях.
Внаслідок сильної зливи постраждали також будинки: на окремих із них на Роші зруйновано конструкції.
У зв’язку з сильними опадами зупинено рух тролейбусів по всьому місту. Про це повідомило Чернівецьке тролейбусне управління.
Як повідомлялося, липень в Україні завершується зливами.