У 20 областях України синоптики оголосили перший рівень небезпеки
Синоптики попередили про значне погіршення погоди у четвер, 29 липня, у зв’язку із сильними поривами вітру до 20 м/с, грозою та градом
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.
29 липня вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - попередили синоптики.
Тому у 20 областях країни оголосили перший рівень небезпеки - "жовтий".
Під час сильного вітру та грози синоптики радять не ходити під деревами.
Нагадаємо, 28 липня через грози в Україні знеструмлені 65 населених пунктів у 5 областях.
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