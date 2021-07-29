11:42  29 июля
В МОЗ назвали условие отмены масочного режима
10:24  29 июля
В Киеве в торговом центре произошел взрыв
18:01  29 июля
День на Донбассе: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
29 июля 2021, 19:02 6

Трое туристов в Карпатах пострадали от попадания молнии

29 июля 2021, 19:02 6
Читайте також українською мовою
Фото ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В четверг, 29 июля, в районе горы Круглая Боржавского хребта на Закарпатье в трех туристов попала молния

Об этом сообщает в Telegram Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Сегодня, 29 июля, в 13:00 в ГСЧС Закарпатья сообщили, что нуждаются в помощи трое туристов, в которых попала молния. Это произошло, когда группа из восьми человек двигалась по маршруту в районе гора Круглая Боржавского хребта, - говорится в сообщении.

Уточняется, что для выполнения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы.

В 16:16 пострадавших нашли. После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставят их в пгт Межгорье, где передадут под опеку медиков. Спасательные работы в Карпатах продолжаются, - отмечают в ГСЧС.

Как сообщалось, 27 июля на Волыни из-за удара молнии горели два здания.

В тот же день из-за удара молнии на Ровенщине спасатели четыре часа тушили пожар в школе.

Сегодня в Черновцах ливень повалил деревья, затопил улицы и остановил общественный транспорт.

непогода Карпаты туристы спасатели ГСЧС молния

Из-за непогоды 120 населенных пунктов Украины остались без света
29 июля 2021, 09:09
В 20 областях Украины синоптики объявили первый уровень опасности
28 июля 2021, 16:34
На Черниговщине огнем уничтожено 55 гектаров пшеничного поля
26 июля 2021, 09:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram