Трое туристов в Карпатах пострадали от попадания молнии
В четверг, 29 июля, в районе горы Круглая Боржавского хребта на Закарпатье в трех туристов попала молния
Об этом сообщает в Telegram Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Сегодня, 29 июля, в 13:00 в ГСЧС Закарпатья сообщили, что нуждаются в помощи трое туристов, в которых попала молния. Это произошло, когда группа из восьми человек двигалась по маршруту в районе гора Круглая Боржавского хребта, - говорится в сообщении.
Уточняется, что для выполнения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы.
В 16:16 пострадавших нашли. После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставят их в пгт Межгорье, где передадут под опеку медиков. Спасательные работы в Карпатах продолжаются, - отмечают в ГСЧС.
Как сообщалось, 27 июля на Волыни из-за удара молнии горели два здания.
В тот же день из-за удара молнии на Ровенщине спасатели четыре часа тушили пожар в школе.
Сегодня в Черновцах ливень повалил деревья, затопил улицы и остановил общественный транспорт.