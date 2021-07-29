Трое туристов в Карпатах пострадали от попадания молнии

Фото ГСЧС

В четверг, 29 июля, в районе горы Круглая Боржавского хребта на Закарпатье в трех туристов попала молния

Об этом сообщает в Telegram Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Сегодня, 29 июля, в 13:00 в ГСЧС Закарпатья сообщили, что нуждаются в помощи трое туристов, в которых попала молния. Это произошло, когда группа из восьми человек двигалась по маршруту в районе гора Круглая Боржавского хребта, - говорится в сообщении.

Уточняется, что для выполнения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы.

В 16:16 пострадавших нашли. После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставят их в пгт Межгорье, где передадут под опеку медиков. Спасательные работы в Карпатах продолжаются, - отмечают в ГСЧС.

Как сообщалось, 27 июля на Волыни из-за удара молнии горели два здания.

В тот же день из-за удара молнии на Ровенщине спасатели четыре часа тушили пожар в школе.

Сегодня в Черновцах ливень повалил деревья, затопил улицы и остановил общественный транспорт.