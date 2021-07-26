На Чернігівщині вогнем знищено 55 гектарів пшеничного поля
У Чернігівській області горіло поле з пшеницею площею 55 га. Пожежу рятувальники гасили майже три години
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Так, поблизу с. Хомине Ніжинського району на полі фермерського господарства "Промінь" виникла пожежа пшениці на корені. О 17:55 пожежу локалізовано на площі 55 га, о 19:13 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
На гасіння залучались 13 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 8 осіб та 2 одиниці техніки.
Причини пожежі встановлюються.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області горіло пшеничне поле.
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