На Чернігівщині вогнем знищено 55 гектарів пшеничного поля

Фото: ДСНС

У Чернігівській області горіло поле з пшеницею площею 55 га. Пожежу рятувальники гасили майже три години

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Так, поблизу с. Хомине Ніжинського району на полі фермерського господарства "Промінь" виникла пожежа пшениці на корені. О 17:55 пожежу локалізовано на площі 55 га, о 19:13 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.



На гасіння залучались 13 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 8 осіб та 2 одиниці техніки.

Причини пожежі встановлюються.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області горіло пшеничне поле.