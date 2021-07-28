14:46  28 липня
Україна змінює правила в'їзду для громадян та іноземців
10:36  28 липня
На Луганщині у пожежі згоріло майже 20 га сухої трави
08:11  28 липня
На Донбасі чотири обстріли українських позицій за минулу добу, три – від початку нової
UA | RU
UA | RU
28 липня 2021, 13:53 119

НАЗК розпочало перевірку декларації Медведчука та інших публічних службовців

28 липня 2021, 13:53 119
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку 40 декларацій публічних службовців, у тому числі 10 народних депутатів та 16 депутатів місцевих рад

Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 897 декларацій публічних службовців, — зазначається у повідомленні.

Так, за минулий тиждень підставами для початку перевірки декларацій стали:

результати проведеного моніторингу способу життя — НАЗК визначило, що спосіб життя декларанта не відповідає його доходам;

висока посада декларанта (чіткий перелік посад визначений у Порядку черговості);

значна кількість ризиків, визначених у декларації за результатами автоматичного аналізу;

заяви від громадян, ЗМІ, правоохоронних органів до НАЗК про недостовірні дані у декларації посадовця.

За результатами проведеного моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій таких осіб:

Медведчук Віктор Володимирович, народний депутат України

Бурдейний Михайло Володимирович, начальник відділу Волинської митниці Держмитслужби

Дудка Олена Анатоліївна, завідувач сектора з питань інфраструктури, впровадження діджиталізації та цифрової трансформації Великоолександрівської РДА Херсонської області

За посадою (Порядком черговості) НАЗК узяло в перевірку декларації таких народних депутатів:

Стефанчук Микола Олексійович, народний депутат України

Піпа Наталія Романівна, народний депутат України

Марусяк Олег Романович, народний депутат України

Струневич Вадим Олегович, народний депутат України

Буймістер Людмила Анатоліївна, народний депутат України

Кузьміних Сергій Володимирович, народний депутат України

Молоток Ігор Федорович, народний депутат України

Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна, народний депутат України, - зазначають у НАЗК.

Окрім того, за результатами автоматичного аналізу ризиків у деклараціях розпочато перевірку декларацій нардепа Івана Чайківського.

Як повідомлялося, 16 липня Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Також НАЗК стверджує, що 99% декларацій чиновників мають недостовірні дані.

НАЗК перевірки нардепи декларацїї Віктор Медведчук

Разумков пропонує створити комісію з визначення олігархів
26 липня 2021, 10:30
Суд відклав розгляд апеляції Медведчука на продовження домашнього арешту
20 липня 2021, 11:15
Міністр Кубраков продав свій бізнес за майже 10 млн грн
18 липня 2021, 12:09
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram