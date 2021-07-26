Разумков пропонує створити комісію з визначення олігархів

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пропонує створити комісію при Національному агентстві з питань запобігання корупції, яка буде визначати перелік олігархів.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу парламенту

Він пояснив, що перелік олігархів має визначати не Рада нацбезпеки та оборони, як це передбачає законопроєкт про олігархів, а незалежний орган аби уникнути конфлікту інтересів.

"На мій погляд, це має бути незалежна комісія, яка може діяти при НАЗК. Я подавав відповідні правки. Вона формується на конкурсній основі, є незалежною, громадською, не потребуватиме додаткових видатків на свою діяльність. Організаційний процес роботи комісії фактично забезпечуватиме НАЗК", - зауважив очільник парламенту.

При цьому Разумков підтримав норму про декларування зустрічей чиновників з представниками бізнесу

"Але й тут усе має бути прозоро. Щоб ніхто не міг дорікати представникам влади, що прописали щось під себе. Якщо ми запускаємо такий механізм, то він має діяти постійно", - наголосив спікер.

На його думку, окрім законопроєкту про олігархів затвердити деякі інші ініціативи для врегулювання відносин між владою і бізнесом, зокрема, про лобіювання і антитрастове законодавство, яке буде виконувати функцію боротьби з монополіями.

Нагадаємо, що Верховна Рада 1 липня прийняла за основу законопроект "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".