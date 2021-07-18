Міністр Кубраков продав свій бізнес за майже 10 млн грн

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Нещодавно призначений міністр інфраструктури Олександр Кубраков продав свою частину бізнесу в компанії, що спеціалізується на управлінні нерухомістю та ЖКГ

Про це Олександр Кубраков повідомив на своєму Facebook, передає RegioNews.

Потрапивши до списку кандидатів у надепи від "Слуги народу", Олександр Кубраков передав свою частину бізнесу під управління. Наразі він і зовсім вирішив продати свої активи.

Кубраков продав бізнес за майже 10 мільйонів гривень

У кінці 2020 року я прийняв рішення продати свою частку бізнесу. Підготовка до угоди тривала кілька місяців і нарешті була завершена, – написав Кубраков.

Міністр інфраструктури розповів: був співзасновником фірми, що спеціалізується на управлінні нерухомістю та ЖКГ-послугах. Вона вийшла на ринок у понад 10 містах України.

Він додав: результати цієї оферти належним чином показані у його декларації на сайті НАЗК.

З неї зрозуміло, що Олександр Кубраков отримав 9 мільйонів 862 тисячі гривень за відчуження майна на користь Руслана Крамаренка.

Як повідомлялося, 20 травня Кубракова призначили міністром інфраструктури.