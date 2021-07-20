Суд відклав розгляд апеляції Медведчука на продовження домашнього арешту

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Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляційної скарги сторони захисту на продовження домашнього арешту народному депутату Віктору Медведчуку на 30 липня.

Як пише Regionews, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні суду.

"Наступне засідання відбудеться 30 липня о 10.30", - оголосила суддя.

Вона пояснила, що матеріали справи надійшли з Печерського суду 20 липня і судді не змогли з ними ознайомитися.

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці.

15 липня адвокати Медведчука знову оскаржили його домашній арешт.