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26 липня 2021, 16:30 9

99% декларацій чиновників мають недостовірні дані - НАЗК

26 липня 2021, 16:30 9
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Фото з відкритих джерел
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99% декларацій чиновників, які перевірило Національне агентство з питань запобігання корупції з 2017 по 2019 рік мали недостовірні дані

Про це пише Regionews з посиланням на Опендатабот.

"З 2017 по 2019 рік Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело 2123 повні перевірки декларацій чиновників, та в 99% випадків або у 2106 чиновників виявили порушення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, у 2019-му НАЗК виявило 1469 декларацій, що містять недостовірні дані— це найбільша цифра за останні чотири роки. Наприклад, у 2018 році було виявлено 469 недостовірних декларацій, а у 2017 — 141.

За несвоєчасне подання декларацій у 2019-му році було складено 120 адміністративних протоколів щодо притягнення чиновників до відповідальності. Це на 35% менше, ніж у 2018-му (185 протоколів).

Наразі тривають перевірки декларацій за 2020 рік, поданих чиновниками у квітні цього року.

Нагадаємо, що у 2020 році Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Однак у липні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон 1576-IX про покарання за брехню в деклараціях.

Згідно з ним, у випадку, якщо чиновник вказав недостовірну інформацію, він може опинитися за ґратами на термін до двох років i втратити право обіймати певні посади до трьох років.

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