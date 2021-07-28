НАПК начало проверку декларации Медведчука и других публичных служащих

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку 40 деклараций публичных служащих, в том числе 10 народных депутатов и 16 депутатов местных советов

Об этом сообщается на сайте НАПК, передает RegioNews.

Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 897 деклараций публичных служащих, — отмечается в сообщении.

Так, за прошедшую неделю основаниями для начала проверки деклараций стали:

результаты проведенного мониторинга образа жизни — НАПК установило, что образ жизни декларанта не соответствует его доходам;

высокая должность декларанта (четкий перечень должностей определен в Порядке очередности);

значительное количество рисков, определенных в декларации по результатам автоматического анализа;

заявления от граждан, СМИ, правоохранительных органов в НАПК о недостоверных данных в декларации чиновника.

По результатам проведенного мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций таких лиц: Медведчук Виктор Владимирович, народный депутат Украины Бурдейный Михаил Владимирович, начальник отдела Волынской таможни Гостаможслужбы Дудка Елена Анатольевна, заведующая сектором по вопросам инфраструктуры, внедрения диджитализации и цифровой трансформации Великоалександровской РГА Херсонской области По должности (в Порядке очередности) НАПК взяло в проверку декларации таких народных депутатов: Стефанчук Николай Алексеевич, народный депутат Украины Пипа Наталья Романовна, народный депутат Украины Марусяк Олег Романович, народный депутат Украины Струневич Вадим Олегович, народный депутат Украины Буймистер Людмила Анатольевна, народный депутат Украины Кузьминых Сергей Владимирович, народный депутат Украины Молоток Игорь Федорович, народный депутат Украины Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна, народный депутат Украины, - отмечают в НАПК.

Кроме того, по результатам автоматического анализа рисков в декларациях начата проверка деклараций нардепа Ивана Чайковского.

Как сообщалось, 16 июля Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.