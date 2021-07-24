300 кг бурштину і обладнання на мільйон: викрито незаконний канал переправлення коштовного каміння за кордон

Фото Держприкордонслужби

Три підпільні цехи, бурштин та обладнання на мільйон гривень: правоохоронці ліквідували канал переправлення «сонячного» каміння за кордон та провели масштабні обшуки у фігурантів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Встановлено, що до незаконної діяльності причетні мінімум 10 осіб - мешканців Волинської та Рівненської областей. Зловмисники налагодили схему переробки та збуту бурштину до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Учора, 23 липня, співробітники оперативно-розшукових відділів Луцького та Житомирського прикордонних загонів, працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури та за силової підтримки бійців прикордонного спецпідрозділу "ДОЗОР", корпусу оперативно-раптової дії, роти поліції особливого призначення, провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах осіб, причетних до злочинної діяльності з обробки та збуту бурштину, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки каміння, що зловмисники обладнали у Ковелі та Луцьку. В приміщеннях виявлено та вилучено близько 300 кг обробленого та необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каміння, станки для ручної обробки та перероблення, додаткове обладнання, окрім цього, пістолет та грошові кошти.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каміння сягає близько 1 мільйона гривень.

Встановлено, що створив злочинну групу та налагодив незаконну схему придбання, зберігання та переробки у значних розмірах незаконно видобутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний мешканець Ковеля. Він забезпечував фінансування злочинної діяльності, проводив збір та виплату грошових коштів, а також визначав розмір винагороди кожному учаснику групи. Окрім організатора, до незаконної діяльності причетні ще дев’ятеро осіб. Всі вони мешканці Волинської та Рівненської областей.

Зловмисники купували каміння та здійснювали його переробку у обладнаних цехах. Готові вироби поза митним контролем переправляли до Республіки Польща, звідти "товар" потрапляв до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де його й збували. Гроші, отримані незаконно, фігуранти самостійно перевозили до України.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та проведення необхідних експертиз. Усім учасникам злочинної групи оголосять про підозру за ч. 2 ст. 240-1 "Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 12 липня в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці вилучили майже 300 кілограмів бурштину.

7 липня на Рівненщині у чоловіка вилучили майже 140 кг бурштину.