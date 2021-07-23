16:57  23 липня
На Рівненщині у полі виявили рожеві калюжі: рятувальники перевіряють походження
14:11  23 липня
На Прикарпатті призупинили роботу комплексу, де отруїлися діти: виявлено понад 60 порушень
15:52  23 липня
Окупанти на Донбасі обстріляли Опитне й зруйнували будівлі
UA | RU
UA | RU
23 липня 2021, 14:10 929

Правоохоронці у Києві "накрили" партію героїну на мільярд гривень

23 липня 2021, 14:10 929
Читайте также на русском языке
FB Ірини Венедиктової
Читайте также
на русском языке

Українські правоохоронці у Києві за сприяння іноземних колег затримали організаторів міжнародного каналу контрабанди героїну та вилучили партію наркотиків вартістю понад мільярд гривень.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook генпрокурорки Ірини Венедіктової

За її словами було затримано двох братів - громадян Туреччини, які курували канал поставок героїну до нашої держави. Вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України.

"Угруповання збувало наркотики на території нашої держави, у тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також контрабандою перевозило дрібними партіями до країн Європейського Союзу. Для відволікання уваги та перевірки пильності правоохоронців та митників, організатори здійснювали навіть "перевірочні" рейси без нелегального товару, щоб цим же шляхом спрямовувати вже наркотики", - додала генпрокурорка.

В ході обшуку там вилучено 1159 брикетів з героїном.

Організаторів каналу контрабанди було затримано неподалік складу, де зберігвався "вантаж". Під час проведення огляду, у двох валізах у них було виявлено та вилучено 5 брикетів з 1550 грамами героїну.

Загальна вага вилученого особливо небезпечного наркотичного засобу – понад 368 кілограм, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд. гривень.

Нагадаємо, що наприкінці червня на Одещині викрили контрабанду наркотиків на 10 млн. доларів

обшук наркотики Крим контрабанда генпрокурор

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua