Правоохоронці у Києві "накрили" партію героїну на мільярд гривень

FB Ірини Венедиктової

Українські правоохоронці у Києві за сприяння іноземних колег затримали організаторів міжнародного каналу контрабанди героїну та вилучили партію наркотиків вартістю понад мільярд гривень.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook генпрокурорки Ірини Венедіктової

За її словами було затримано двох братів - громадян Туреччини, які курували канал поставок героїну до нашої держави. Вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України.

"Угруповання збувало наркотики на території нашої держави, у тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також контрабандою перевозило дрібними партіями до країн Європейського Союзу. Для відволікання уваги та перевірки пильності правоохоронців та митників, організатори здійснювали навіть "перевірочні" рейси без нелегального товару, щоб цим же шляхом спрямовувати вже наркотики", - додала генпрокурорка.

В ході обшуку там вилучено 1159 брикетів з героїном.

Організаторів каналу контрабанди було затримано неподалік складу, де зберігвався "вантаж". Під час проведення огляду, у двох валізах у них було виявлено та вилучено 5 брикетів з 1550 грамами героїну.

Загальна вага вилученого особливо небезпечного наркотичного засобу – понад 368 кілограм, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд. гривень.

Нагадаємо, що наприкінці червня на Одещині викрили контрабанду наркотиків на 10 млн. доларів