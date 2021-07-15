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15 липня 2021, 17:16 463

СБУ затримала контрабандистів, що везли до Росії комплектуючі до "штурмовика"

15 липня 2021, 17:16 463
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Фото з відкритих джерел
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Слжба безпеки Украъни попередила контрабанду в РФ комплектуючих до ударного гелікоптера Мі-24

Про це пише Regionews з посиланням на телеграм канал спецслужби.

Зловмисників затримали у Харківській області за декілька метрів від державного кордону разом із "вантажем".

Вилучені деталі до штурмової авіації направлено на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Слідчі спецслужби встановлюють всіх причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, що на початку липня на Галицькій митниці СБУ заблокувала контрабандний вантаж фігуранта списку РНБО на 16 млн грн.

СБУ злочин кримінальна справа контрабанда авіація

 
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