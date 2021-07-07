На Рівненщині у чоловіка вилучили майже 140 кг бурштину

Фото Прокуратура Рівненської області

Чоловік, що проживає у Рівненській області, переховував у себе вдома майже 140 кг бурштину, на який не мав документів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Рівненьскої області.

Зокрема, в межах кримінального провадження за фактом незаконного видобування, бурштину законність походження якого не підтверджується відповідними документами, 6 липня проведено санкціонований обшук у будинку та в господарстві 28-річного жителя Вараського району.

В ході слідчих дій виявлено та вилучено 138 кг каміння бурштину різних фракцій.

Чоловік, у якого вилучили "сонячне каміння" є також фігурантом у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки деревини та її реалізації без будь-яких документів.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на бурштин, тривають необхідні слідчі дії. Призначено судову гемологічну експертизу каміння.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила міжрегіональну банду, яка збувала контрабандний кокаїн.