В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці вилучили майже 300 кілограмів бурштину

пресс-служба Офиса генпрокурора

У міжнародному аеропорту" Бориспіль " під час оформлення багажу правоохоронці виявили та вилучили майже 300 кілограм бурштину.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу Офіс генерального прокурора.

В ході слідства встановлено, що на складі тимчасового зберігання аеропорту було розміщено 13 коробок, в яких знаходилися мішки з речовиною природного походження жовтого і коричневого кольору з різними відтінками, яке за зовнішнім виглядом має ознаки необробленого і обробленого бурштину різної форми і розміру.

Згідно митної декларації, громадянин України переміщував у несупроводжуваному багажі до Китаю з позначкою "особисті речі" вагою понад 300 кілограм.

Вирішується питання про арешт вилученого майна, а також триває встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України – збут, зберігання, перевезення, переробка бурштину.

Нагадаємо, що 7 липня на Рівненщині у чоловіка вилучили майже 140 кг бурштину.