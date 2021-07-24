300 кг янтаря и оборудования на миллион: разоблачен незаконный канал переправки драгоценных камней за границу

Фото Госпогранслужбы

Три подпольных цеха, янтарь и оборудование на миллион гривен: правоохранители ликвидировали канал переправки "солнечного" камня за границу и провели масштабные обыски у фигурантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Установлено, что к незаконной деятельности причастны минимум 10 человек - жителей Волынской и Ровенской областей. Злоумышленники наладили схему переработки и сбыта янтаря в Объединенные Арабские Эмираты.

Вчера, 23 июля, сотрудники оперативно-розыскных отделов Луцкого и Житомирского пограничных отрядов, работники управления стратегических расследований совместно со следователями ГУНП в Волынской области под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры и при силовой поддержке бойцов пограничного спецподразделения "ДОЗОР", корпуса оперативно-внезапного действия, роты полиции особого назначения провели 16 санкционированных обысков по местам жительства и в транспортных средствах лиц, причастных к преступной деятельности по обработке и сбыту янтаря, - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней, которые злоумышленники оборудовали в Ковеле и Луцке. В помещениях обнаружено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, помимо этого, пистолет и денежные средства.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценных камней достигает около 1 миллиона гривен.

Установлено, что создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля. Он обеспечивал финансирование преступной деятельности, проводил сбор и выплату денежных средств, а также определял размер вознаграждения каждому участнику группы. Кроме организатора, к незаконной деятельности причастны еще девять человек. Все они жители Волынской и Ровенской областей.

Злоумышленники покупали камни и осуществляли их переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия вне таможенного контроля переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Деньги, полученные незаконно, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведении необходимых экспертиз. Всем участникам преступной группы будет объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 240-1 "Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 12 июля в аэропорту "Борисполь" правоохранители изъяли почти 300 килограммов янтаря.

7 июля на Ровенщине у мужчины изъяли почти 140 кг янтаря.