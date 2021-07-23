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23 липня 2021, 18:24 4

СБУ в аеропорту "Бориспіль" накрила багатотонну партію контрабандних цигарок на мільйони гривень

23 липня 2021, 18:24 4
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Служба безпеки України вилучила у міжнародному аеропорту "Бориспіль" більше 10 тонн контрабандних цигарок, на загальну суму понад 10 млн грн.

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу спецслужби

До організації протиправної діяльності причетні декілька посадовців київської митниці.

Встановлено, що учасники схеми планували нелегально переправляти з однієї з країн Близького Сходу до ЄС оптові партії тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору. Для приховування продукції, ділки вносили недостовірні відомості до митних декларацій.

"Маршрут" товару проходив через територію України. За оперативними даними, після переміщення контрабанди через держкордон ділки планували приховано переправляти її до ЄС поза встановленими пунктами пропуску.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та учасників протиправної діяльності.

Нагадаємо, що 23 липня правоохоронці у Києві "накрили" партію героїну на мільярд гривень

СБУ ЄС контрабанда товари сигарети

 
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