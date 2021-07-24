На Львівщині підтвердили три випадки захворювання на коронавірус-"Дельта"
Три випадки захворювання на коронавірус, які викликані "Дельта"-штамом, підтвердили у Львівській області
Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко у Facebook, передає RegioNews.
Підтвержена мутація SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2). Хворі в межах інкубаційного періоду перебували у Великобританії (2) та Росії (1). Усі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою, — написала Наталія Іванченко.
Як повідомлялося 22 липня, у шістьох мешканців Львівщини підозрювали коронавірус штаму "Дельта".
Тим часом у Києві вже доступні тести для виявлення штаму "дельта".
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