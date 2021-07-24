17:04  24 липня
На Львівщині підтвердили три випадки захворювання на коронавірус-"Дельта"
17:18  24 липня
300 кг бурштину і обладнання на мільйон: викрито незаконний канал переправлення коштовного каміння за кордон
17:44  24 липня
На Донбасі сьогодні зафіксовано сім обстрілів українських позицій
UA | RU
UA | RU
24 липня 2021, 17:04 7

На Львівщині підтвердили три випадки захворювання на коронавірус-"Дельта"

24 липня 2021, 17:04 7
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Три випадки захворювання на коронавірус, які викликані "Дельта"-штамом, підтвердили у Львівській області

Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко у Facebook, передає RegioNews.

Підтвержена мутація SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2). Хворі в межах інкубаційного періоду перебували у Великобританії (2) та Росії (1). Усі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою, — написала Наталія Іванченко.

Як повідомлялося 22 липня, у шістьох мешканців Львівщини підозрювали коронавірус штаму "Дельта".

Тим часом у Києві вже доступні тести для виявлення штаму "дельта".

коронавірус COVID-19 Лабораторія Львівська область штам Дельта

Херсонщина і Луганщина через рівень госпіталізації з COVID-19 не відповідають вимогам "зеленої зони"
24 липня 2021, 15:21
Коронавірус в Україні: 745 нових підтверджених випадків за добу
24 липня 2021, 10:29
У МОЗ розкрили деталі про анонсований іноваційний препарат від COVID-19
23 липня 2021, 17:55
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua