Херсонщина і Луганщина через рівень госпіталізації з COVID-19 не відповідають вимогам "зеленої зони"

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Станом на сьогодні, 23 липня, всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. При цьому у двох областях один з епідеміологічних показників не відповідає нормі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

У Луганській та Херсонській областях рівень госпіталізації перевищує норму. Він має бути на рівні не вище 50%, однак у Луганській області цей показник - 58,3%, а у Херсонській - 69,8%.

Інші показники відповідають нормі.

Як повідомлялося, за добу 23 липня 2021 року в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 20).

Також відомо, що понад 3 млн українських громадян отримали щеплення від COVID-19 від початку вакцинальної кампанії.