У МОЗ розкрили деталі про анонсований іноваційний препарат від COVID-19

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В Україні може з'явитися інноваційний препарат від коронавірусу американського виробництва у формі пігулок

Про це пише Regionews з посиланням на Лівий берег.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, пігулки нині перебувають на третьому етапі клінічних досліджень.

ВІн додав, що Україна зарезервувала 300 тисяч доз препарату, але гроші поки не вносяться. Очікується, що цей препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус.

Міністр не озвучив назву препарату, однак відомо, що про випробування таблеток від ковіду повідомляла компанія Pfizer.

Нагадаємо, що в липні Ляшко в інтерв'ю одному з телеканалів анонсував заяву щодо інноваційного препарату, який має пряму дію на ковід. На питання про те, в якій формі випускається цей експериментальний препарат, Ляшко не відповів.