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22 липня 2021, 18:06 6

У шістьох мешканців Львівщини підозрюють коронавірус штаму "Дельта"

22 липня 2021, 18:06 6
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Фото з відкритих джерел
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Шестеро людей на Львівщині мають підозру на штам коронавірусу "Дельта". Четверо з них повернулися із Росії, двоє – із Великої Британії. Тест підтвердив у них коронавірус

Про це повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

За його словами, зараз в області чекають на результати із лабораторії, аби знати чи це штам "Дельта".

Щодо епідситуації на Львівщині – вона є стабільною. Ми говоримо про те, що в нас 142 пацієнти знаходиться у стаціонарах Львівщини, 12 — в реанімаційному відділенні, троє з них перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Кількість випадків, які щоденно підтверджуються методом ПЛР залишається у відносно стабільних цифрах, — каже Орест Чемерис.

Як повідомлялося сьогодні, у Києві виявили шість випадків агресивного COVID-штаму "Дельта". За допомогою первинного тестування в Олександрівській лікарні міста Києва виявили 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта".

Також стало відомо, що ВООЗ цього тижня надасть Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу.

коронавірус підозра COVID-19 Львівська область штам Дельта

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