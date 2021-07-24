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24 липня 2021, 10:29 160

Коронавірус в Україні: 745 нових підтверджених випадків за добу

24 липня 2021, 10:29 160
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Фото з відкритих джерел
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За добу 23 липня 2021 року в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 20)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях, - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано – 395 осіб; летальних випадків – 24; одужало – 394 особи.

За добу протестовано: методом ПЛР – 39 142 особи, методом ІФА – 7 326 осіб, експрес-тестами – 13 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 248 164 особи; одужало – 2 184 036 осіб; летальних випадків – 52 835; проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.

Як повідомлялося, у МОЗ розкрили деталі про анонсований іноваційний препарат від COVID-19.

Також у Києві вже доступні тести для виявлення штаму "дельта". В Україні з 22 липня доступні клінічні тести, які можуть виявити "дельта" -штам коронавірусу.

коронавірус COVID-19 МОЗ ПЛР-тест пандемія

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