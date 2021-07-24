Коронавірус в Україні: 745 нових підтверджених випадків за добу
За добу 23 липня 2021 року в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 20)
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях, - йдеться в повідомленні.
Також за минулу добу госпіталізовано – 395 осіб; летальних випадків – 24; одужало – 394 особи.
За добу протестовано: методом ПЛР – 39 142 особи, методом ІФА – 7 326 осіб, експрес-тестами – 13 235 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 248 164 особи; одужало – 2 184 036 осіб; летальних випадків – 52 835; проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.
Як повідомлялося, у МОЗ розкрили деталі про анонсований іноваційний препарат від COVID-19.