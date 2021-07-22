У Києві вже доступні тести для виявлення штаму "дельта"
В Україні з 22 липня доступні клінічні тести, які можуть виявити "дельта" -штам коронавірусу
Про це повідомив начальник головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) в Києві Олег Рубан, в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.
Сьогодні в Києві з'явилися тести, тому будуть проводити діагностику саме на виявлення збудника "дельта". Стосовно пандемії, то дійсно, на сьогодні Дельта є пріоритетним у циркуляції. В Україні він є вже як два місяці, - сказав Рубан.
Як повідомлялося, 19 липня міністр Ляшко заявляв, що ВООЗ цього тижня надасть Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу.
Сьогодні стало відомо, що у Києві виявили шість випадків агресивного COVID-штаму "Дельта". За допомогою первинного тестування в Олександрівській лікарні міста Києва виявили 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта".
У турфірмах Києва викрили схему фальсифікації результатів COVID-тестівВсі новини »
22 липня 2021, 18:31У шістьох мешканців Львівщини підозрюють коронавірус штаму "Дельта"
22 липня 2021, 18:06На Закарпатті підозрюють штам коронавірусу Delta у двох пацієнток, які повернулися з Росії
13 липня 2021, 15:35
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"