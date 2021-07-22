У Києві вже доступні тести для виявлення штаму "дельта"

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В Україні з 22 липня доступні клінічні тести, які можуть виявити "дельта" -штам коронавірусу

Про це повідомив начальник головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) в Києві Олег Рубан, в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Сьогодні в Києві з'явилися тести, тому будуть проводити діагностику саме на виявлення збудника "дельта". Стосовно пандемії, то дійсно, на сьогодні Дельта є пріоритетним у циркуляції. В Україні він є вже як два місяці, - сказав Рубан.

Як повідомлялося, 19 липня міністр Ляшко заявляв, що ВООЗ цього тижня надасть Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу.

Сьогодні стало відомо, що у Києві виявили шість випадків агресивного COVID-штаму "Дельта". За допомогою первинного тестування в Олександрівській лікарні міста Києва виявили 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта".