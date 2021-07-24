На Львовщине подтвердили три случая заболевания коронавирусом-"Дельта"
Три случая заболевания коронавирусом, которые вызваны "Дельта"-штаммом, подтвердили во Львовской области
Об этом сообщила главная санврач Львовщины Наталья Иванченко в Facebook, передает RegioNews.
Подтверждена мутация SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2). Больные в пределах инкубационного периода находились в Великобритании (2) и России (1). Все проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой, - написала Наталья Иванченко.
Как сообщалось 22 июля, у шестерых жителей Львовщины подозревали коронавирус штамма "Дельта".
Между тем в Киеве уже доступны тесты для обнаружения штамма "дельта".
Херсонщина и Луганщина из-за уровня госпитализации с COVID-19 не соответствуют требованиям "зеленой зоны"Все новости »
24 июля 2021, 15:21Коронавирус в Украине: 745 новых подтвержденных случаев за сутки
24 июля 2021, 10:29В Минздраве раскрыли детали об анонсированном инновационном препарате от COVID-19
23 июля 2021, 17:55
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"