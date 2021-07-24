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24 июля 2021, 17:04 7

На Львовщине подтвердили три случая заболевания коронавирусом-"Дельта"

24 июля 2021, 17:04 7
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Фото из открытых источников
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Три случая заболевания коронавирусом, которые вызваны "Дельта"-штаммом, подтвердили во Львовской области

Об этом сообщила главная санврач Львовщины Наталья Иванченко в Facebook, передает RegioNews.

Подтверждена мутация SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2). Больные в пределах инкубационного периода находились в Великобритании (2) и России (1). Все проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой, - написала Наталья Иванченко.

Как сообщалось 22 июля, у шестерых жителей Львовщины подозревали коронавирус штамма "Дельта".

Между тем в Киеве уже доступны тесты для обнаружения штамма "дельта".

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