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23 липня 2021, 14:41 1808

На Буковині чоловік знепритомнів після вакцинації від COVID-19

23 липня 2021, 14:41 1808
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Фото з відкритих джерел
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У Чернівецькій області після вакцинації проти коронавірусу знепритомнів 51-річний чоловік

Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Подія сталася вчора в пункті імунізації в місті Сторожинець.

Медики надали допомогу чоловікові – після цього випадку його госпіталізували в місцеву лікарню. Лікарі заперечили, що в чоловіка стався анафілактичний шок.

Чоловік вийшов, чекав 20 хвилин. Стояв на спеці і багато палив. І раптом почав втрачати свідомість. На місце прибули медики "екстренки", які відвезли його в Сторожинецьку лікарню, – повідомила Поліщук.

За словами посадовиці, інформацію про цей випадок оперативно передали до департаменту охорони здоров’я ОДА, посадовці якого постійно спілкувалися із лікарем та бригадою, що проводила вакцинацію.

Я запитувала реаніматологів, у чому проблема. Вони сказали, що не бачать алергічної реакції. Це називається "вегетативна реакція". Таке буває в людей, і тут нічого ми зробити не можемо..., – додала заступниця керівника департаменту.

Марія Поліщук додала, що упродовж доби ознак алергічної чи анафілактичної реакції в чоловіка не проявилося.

У разі анафілактичного шоку йому би ставало гірше, були б якісь прояви, набряки, наслідки після перенесеної реакції. Але він себе зараз почуває адекватно і нормально. Насправді він вже через годину себе нормально почував, – сказала М. Поліщук.

За словами посадовиці, від початку вакцинації проти коронавірусу це другий випадок на Буковині, коли людина після щеплення зазнала таких побічних дій.

За цей час у нас схожий випадок був у міській поліклініці №1 Чернівців. Вони так само викликали "екстренку", відправили хворого в кардіодиспансер. Виявилося, що в чоловіка була ішемічна хвороба. Він пролежав у лікарні 2-3 дні, більше жодних негативних проявів у нього не було, – сказала Поліщук.

Як повідомлялося, 3 липня на Вінниччині помер чоловік, який вакцинувався Pfizer. Через чотири години після вакцинації проти коронавірусу препаратом від компанії Pfizer помер 47-річний мешканець Вінницької області.

17 квітня на Львівщині помер чоловік після щеплення вакциною Covishield. Це вже четверта смерть в Україні, яка сталася після вакцинації.

Раніше, 24 березня у Чернівцях помер чоловік, який раніше отримав щеплення від COVID-19. Він вакцинувався від коронавірусу більше тижня перед тим і мав супутні захворювання.

вакцинація побічна реакція COVID-19 Чернівецька область медики

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