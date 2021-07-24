Понад 3 млн українських громадян отримали щеплення від COVID-19

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 010 140 людей першою дозою вакцини, загалом проведено 4 691 872 щеплення

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

В Україні за минулу добу, 23 липня, зробили 152 675 щеплень від коронавірусу.

За добу 23 липня 2021 року щеплено 152 675 людей. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 людини, - зазначається у повідомленні.

За інформацією МОЗ, протягом доби працювали 802 мобільні бригади, 2 692 пункти щеплення, 267 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 010 140 людей, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 особи (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 691 872 щеплення.

Як повідомлялося, за добу 23 липня 2021 року в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них дітей – 51, медпрацівників – 20.

Також на Буковині чоловік знепритомнів після вакцинації від COVID-19. У Чернівецькій області після вакцинації проти коронавірусу знепритомнів 51-річний чоловік.