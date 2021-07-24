Херсонщина и Луганщина из-за уровня госпитализации с COVID-19 не соответствуют требованиям "зеленой зоны"
По состоянию на сегодня, 23 июля, все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом в двух областях один из эпидемиологических показателей не соответствует норме
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
В Луганской и Херсонской областях уровень госпитализации превышает норму. Он должен быть на уровне не выше 50%, однако в Луганской области этот показатель - 58,3%, а в Херсонской - 69,8%.
Другие показатели соответствуют норме.
Как сообщалось, за сутки 23 июля 2021 года в Украине зафиксировано 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 51, медработников – 20).
Также известно, что более 3 млн украинских граждан получили прививки от COVID-19 с начала вакцинальной кампании.
В Минздраве раскрыли детали об анонсированном инновационном препарате от COVID-19Все новости »
23 июля 2021, 17:55На Буковине мужчина потерял сознание после вакцинации от COVID-19
23 июля 2021, 14:41Украина неизбежно вернется в красную зону карантина - Минздрав
23 июля 2021, 12:16
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"