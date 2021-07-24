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24 июля 2021, 15:21 207

Херсонщина и Луганщина из-за уровня госпитализации с COVID-19 не соответствуют требованиям "зеленой зоны"

24 июля 2021, 15:21 207
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Фото из открытых источников
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По состоянию на сегодня, 23 июля, все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом в двух областях один из эпидемиологических показателей не соответствует норме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

В Луганской и Херсонской областях уровень госпитализации превышает норму. Он должен быть на уровне не выше 50%, однако в Луганской области этот показатель - 58,3%, а в Херсонской - 69,8%.

Другие показатели соответствуют норме.

Как сообщалось, за сутки 23 июля 2021 года в Украине зафиксировано 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 51, медработников – 20).

Также известно, что более 3 млн украинских граждан получили прививки от COVID-19 с начала вакцинальной кампании.

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