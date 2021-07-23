Україна неминуче повернеться до червоної зони карантину - МОЗ

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В Міністерстві охорони здоров’я переконані, що в Україні буде посилено карантин аж до жорсткого варіанту

Про це пише Regionews з посиланням на ТСН

"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - каже Ігор Кузін.

Він вважає, що зняті маски зараз можуть зіграти злий жарт, а потужність третьої хвилі в Україні залежатиме лише від кількості людей, яку встигнуть вакцинувати на той момент.

"Я би радив, фокусувати зараз всі зусилля на тому, щоби вакцинуватися. Восени мати свій імунітет", - наголосив головний санлікар.

Нагадаємо, що у Києві поки не планують посилення карантину