09:12  23 липня
В Україні за добу виявили ще 763 нових випадки COVID-19
10:46  23 липня
На Прикарпатті 16 дітей потрапили до лікарні через отруєння у таборі
11:59  23 липня
На Донбасі знайшли схрон із гранатами та патронами
UA | RU
UA | RU
23 липня 2021, 12:16 1409

Україна неминуче повернеться до червоної зони карантину - МОЗ

23 липня 2021, 12:16 1409
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Міністерстві охорони здоров’я переконані, що в Україні буде посилено карантин аж до жорсткого варіанту

Про це пише Regionews з посиланням на ТСН

"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - каже Ігор Кузін.

Він вважає, що зняті маски зараз можуть зіграти злий жарт, а потужність третьої хвилі в Україні залежатиме лише від кількості людей, яку встигнуть вакцинувати на той момент.

"Я би радив, фокусувати зараз всі зусилля на тому, щоби вакцинуватися. Восени мати свій імунітет", - наголосив головний санлікар.

Нагадаємо, що у Києві поки не планують посилення карантину

карантин МОЗ вакцинація маски імунітет

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua