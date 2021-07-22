Монастирський запевняє, що справу з ДТП нетверезої судді "не замнуть"

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський обіцяє, що справу судді Деснянського райсуду Світлани Колегаєвої, яку називають фігуранткою ДТП, не замнуть

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Учора Audi судді Деснянського районного суду міста Києва потрапила в ДТП, вилетівши на тротуар. Згідно з інформацією патрульної поліції, вказана особа мала ознаки алкогольного сп’яніння. Ця новина сьогодні облетіла ЗМІ та соцмережі. При цьому вже є думки, що "справу намагаються зам'яти". Я відповідально заявляю, що "зім’ятою" в цій справі залишиться тільки Audi після зіткнення зі стовпом! - запевнив він.

За словами Монастирського, для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це порушник.

Патрульні виконали свій обов‘язок. Хочу вірити в те, що Феміда судитиме неупереджено і справедливо своїх служителів, - підсумував він.

Як повідомлялося, у Києві суддя з ознаками сп'яніння влаштувала ДТП. У Києві на Оболоні суддя за кермом автомобіля Audi влаштувала ДТП. Авто на швидкості вилетіло з дороги на тротуар, збило стовп і протаранило дерево, при цьому ледь не полетівши в Дніпро.