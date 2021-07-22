Монастирський запевняє, що справу з ДТП нетверезої судді "не замнуть"
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський обіцяє, що справу судді Деснянського райсуду Світлани Колегаєвої, яку називають фігуранткою ДТП, не замнуть
Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Учора Audi судді Деснянського районного суду міста Києва потрапила в ДТП, вилетівши на тротуар. Згідно з інформацією патрульної поліції, вказана особа мала ознаки алкогольного сп’яніння. Ця новина сьогодні облетіла ЗМІ та соцмережі. При цьому вже є думки, що "справу намагаються зам'яти". Я відповідально заявляю, що "зім’ятою" в цій справі залишиться тільки Audi після зіткнення зі стовпом! - запевнив він.
За словами Монастирського, для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це порушник.
Патрульні виконали свій обов‘язок. Хочу вірити в те, що Феміда судитиме неупереджено і справедливо своїх служителів, - підсумував він.
Як повідомлялося, у Києві суддя з ознаками сп'яніння влаштувала ДТП. У Києві на Оболоні суддя за кермом автомобіля Audi влаштувала ДТП. Авто на швидкості вилетіло з дороги на тротуар, збило стовп і протаранило дерево, при цьому ледь не полетівши в Дніпро.