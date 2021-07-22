В Києві пасажири доштовхали тролейбус до ДТП

У Києві на Севастопольській площі сталося ДТП за участю тролейбуса та автомобіля Nissan

Про це пише Regionews з посиланням на Телеграм канал патрульної поліції Києва.

На відео видно, що пасажири штовхають тролейбус , який не зміг розминутися з автомобілем Nissan

Патрульні склали на водія тролейбусу протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що 8 липня у Києві Тесла врізалася в маршрутку