В Києві пасажири доштовхали тролейбус до ДТП
У Києві на Севастопольській площі сталося ДТП за участю тролейбуса та автомобіля Nissan
Про це пише Regionews з посиланням на Телеграм канал патрульної поліції Києва.
На відео видно, що пасажири штовхають тролейбус , який не зміг розминутися з автомобілем Nissan
Патрульні склали на водія тролейбусу протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) Кодексу про адміністративні правопорушення.
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