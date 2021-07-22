Під Миколаєвом вантажівка зіткнулася з легковиком: постраждали дві жінки та дитина
У четвер, 22 липня, на автодорозі Н-24 "Благовіщенськ - Миколаїв" відбулось зіткнення автомобіля Hyundai Elantra та вантажівки MAN з причепом, після чого легковик з’їхав у кювет
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції області.
Відомо, що за кермом автомобіля Hyundai Elantra була 27-річна жінка. Внаслідок автопригоди вона та 33-річна пасажирка й малолітній хлопчик 2019 року народження отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх доставили до лікарні.
46-річний водій вантажівки MAN від медичної допомоги відмовився.
Правоохоронці відкрили справу. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, 12 липня поліція повідомила деталі ДТП на Київщині: у салоні "Vоlkswagen-Golf" було 16 осіб.
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