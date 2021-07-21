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21 липня 2021, 15:01 402

Кабмін звільнив багаторічного першого заступника міністра МВС

21 липня 2021, 15:01 402
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів звільнив з посади першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового

Про це пише Regionews з посиланням на Телеграм нардепа Олексія Гончаренка.

Крім цього уряд звільнив заступницю Монастирського Тетяну Ковальчук.

Міністр оборони Андрій Таран, за рішенням уряду, втратив трьох заступників: Миронюка Олександра Юрійовича, Старобінського Ігоря Олександровича та Халімона Ігоря Сергійовича з посади заступника Міністра оборони України.

Нагадаємо, що Сергій Яровий був першим заступником міністра МВС з 2014 року.

МВС Міноборони міністр Кабмін звільнення

 
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