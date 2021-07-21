Кабмін звільнив багаторічного першого заступника міністра МВС
Кабінет міністрів звільнив з посади першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового
Про це пише Regionews з посиланням на Телеграм нардепа Олексія Гончаренка.
Крім цього уряд звільнив заступницю Монастирського Тетяну Ковальчук.
Міністр оборони Андрій Таран, за рішенням уряду, втратив трьох заступників: Миронюка Олександра Юрійовича, Старобінського Ігоря Олександровича та Халімона Ігоря Сергійовича з посади заступника Міністра оборони України.
Нагадаємо, що Сергій Яровий був першим заступником міністра МВС з 2014 року.
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