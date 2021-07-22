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22 июля 2021, 19:05 4

Монастырский уверяет, что дело с ДТП нетрезвой судьи "не замнут"

22 июля 2021, 19:05 4
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Фото из открытых источников
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Министр внутренних дел Денис Монастырский обещает, что дело судьи Деснянского райсуда Светланы Колегаевой, которую называют фигуранткой ДТП, не замнут

Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Вчера Audi судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения. Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять". Я ответственно заявляю, что "смятой" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом! - заверил он.

По словам Монастырского, для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель.

Патрульные выполнили свой долг. Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей, - подытожил он.

Как сообщалось, в Киеве судья с признаками опьянения устроила ДТП. В Киеве на Оболони судья за рулем автомобиля Audi устроила ДТП. Авто на скорости вылетело с дороги на тротуар, сбило столб и протаранило дерево, при этом едва не улетев в Днепр.

судья ДТП скандал министр Денис Монастырский алкоголь

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