Монастырский уверяет, что дело с ДТП нетрезвой судьи "не замнут"
Министр внутренних дел Денис Монастырский обещает, что дело судьи Деснянского райсуда Светланы Колегаевой, которую называют фигуранткой ДТП, не замнут
Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Вчера Audi судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения. Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять". Я ответственно заявляю, что "смятой" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом! - заверил он.
По словам Монастырского, для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель.
Патрульные выполнили свой долг. Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей, - подытожил он.
Как сообщалось, в Киеве судья с признаками опьянения устроила ДТП. В Киеве на Оболони судья за рулем автомобиля Audi устроила ДТП. Авто на скорости вылетело с дороги на тротуар, сбило столб и протаранило дерево, при этом едва не улетев в Днепр.