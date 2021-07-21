09:37  21 июля
В Украине снова существенно увеличилось новых больных коронавирусом
09:11  21 июля
На Житомирщине поезд сбил священника и женщину-поводыря
17:33  21 июля
Война на Донбассе: боевики дважды открывали огонь, в ВСУ без потерь
UA | RU
UA | RU
21 июля 2021, 17:04 286

На Ивано-Франковщине в ДТП попал микроавтобус, госпитализированы шестеро детей

21 июля 2021, 17:04 286
Читайте також українською мовою
Фото полиции Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

В Надворнянском районе Ивано-Франковской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. Госпитализированы восемь человек, среди которых шестеро детей

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области Facebook, передает RegioNews.

На Надвирнянщине водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате аварии в лечебное учреждение доставлены восемь человек, среди которых шесть детей, - говорится в сообщении.

Авария случилась около 12 часов.

Установлено, что 40-летний житель Житомирской области двигался на автомобиле Volkswagen Transporter в направлении города Мукачево и, выезжая с второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем DAF. Этим транспортным средством управлял 26-летний житель Надвирнянского района.

Среди пострадавших - водитель автомобиля Volkswagen Transporter и семь пассажиров 38, 17, 15, 13, 11 (два человека) и 8 лет, которые являются жителями Житомирской области.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, вчера в Запорожье в аварии с маршруткой пострадали 13 человек. В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

Ранее, 12 июля полиция сообщила детали ДТП на Киевщине: в салоне "Vоlkswagen-Golf" было 16 человек. В полиции уточнили, что в машине, которая попала в смертельную аварию в Киевской области, находились аж 16 человек.

ДТП полиция Прикарпатье столкновения дети

На Ровенщине комбайн сбил ребенка
20 июля 2021, 15:26
На Волыни в ДТП погибли и пострадали много людей, среди них - дети
19 июля 2021, 09:11
На Львовщине подросток устроил смертельное ДТП, погибли двое человек
17 июля 2021, 14:10
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua