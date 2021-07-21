На Ивано-Франковщине в ДТП попал микроавтобус, госпитализированы шестеро детей

Фото полиции Ивано-Франковской области

В Надворнянском районе Ивано-Франковской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. Госпитализированы восемь человек, среди которых шестеро детей

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области Facebook, передает RegioNews.

На Надвирнянщине водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате аварии в лечебное учреждение доставлены восемь человек, среди которых шесть детей, - говорится в сообщении.

Авария случилась около 12 часов.

Установлено, что 40-летний житель Житомирской области двигался на автомобиле Volkswagen Transporter в направлении города Мукачево и, выезжая с второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем DAF. Этим транспортным средством управлял 26-летний житель Надвирнянского района.

Среди пострадавших - водитель автомобиля Volkswagen Transporter и семь пассажиров 38, 17, 15, 13, 11 (два человека) и 8 лет, которые являются жителями Житомирской области.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, вчера в Запорожье в аварии с маршруткой пострадали 13 человек. В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

Ранее, 12 июля полиция сообщила детали ДТП на Киевщине: в салоне "Vоlkswagen-Golf" было 16 человек. В полиции уточнили, что в машине, которая попала в смертельную аварию в Киевской области, находились аж 16 человек.