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19 липня 2021, 09:11 11

На Волині у ДТП загинули й постраждали багато людей, серед них - діти

19 липня 2021, 09:11 11
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Фото з відкритих джерел
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У селі Печихвости Луцького району Волинської області напередодні ввечері сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули три особи

Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, серед загиблих була чотирирічна дитина, пише RegioNews.

За інформацією рятувальників, водій автомобіля не впорався з керуванням і врізався в дерево.

Ще дев'ять осіб постраждали, з них - шестеро дітей (2011-2019 р.н.), які з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікарню.

Нагадаємо, днями на Луганщині перекинулася маршрутка з пасажирами, внаслідок чого постраждали дев'ятеро осіб.

Україна ДТП Волинь Луцьк аварія

 
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