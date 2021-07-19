На Волині у ДТП загинули й постраждали багато людей, серед них - діти
У селі Печихвости Луцького району Волинської області напередодні ввечері сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули три особи
Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, серед загиблих була чотирирічна дитина, пише RegioNews.
За інформацією рятувальників, водій автомобіля не впорався з керуванням і врізався в дерево.
Ще дев'ять осіб постраждали, з них - шестеро дітей (2011-2019 р.н.), які з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікарню.
Нагадаємо, днями на Луганщині перекинулася маршрутка з пасажирами, внаслідок чого постраждали дев'ятеро осіб.
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