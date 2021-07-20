На Рівненщині комбайн збив дитину
У селі Верхівськ Рівненського району Рівненської області у понеділок, 19 липня, о 19:20 комбайн збив 8-річного хлопчика
Про це повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги, пише RegioNews.
На місці події працювали медики. Коли вони прибули на виклик, дитина лежала біля комбайна. Хлопчик був при свідомості, він нарікав на біль у животі.
"Попередній діагноз: закрита тупа травма живота, підозра на перелом кісток тазу. Бригада "екстренки" поклала пацієнта на щит, ввели знеболюючі препарати та транспортували до карети швидкої", - йдеться у повідомленні.
Дитину госпіталізували у Рівненську обласну дитячу лікарню.
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