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20 липня 2021, 15:26 465

На Рівненщині комбайн збив дитину

20 липня 2021, 15:26 465
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Фото з відкритих джерел
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У селі Верхівськ Рівненського району Рівненської області у понеділок, 19 липня, о 19:20 комбайн збив 8-річного хлопчика

Про це повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги, пише RegioNews.

На місці події працювали медики. Коли вони прибули на виклик, дитина лежала біля комбайна. Хлопчик був при свідомості, він нарікав на біль у животі.

"Попередній діагноз: закрита тупа травма живота, підозра на перелом кісток тазу. Бригада "екстренки" поклала пацієнта на щит, ввели знеболюючі препарати та транспортували до карети швидкої", - йдеться у повідомленні.

Дитину госпіталізували у Рівненську обласну дитячу лікарню.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях впав висотний будівельний кран, внаслідок чого оператора доставили до лікарні.

Україна ДТП події Рівне дитина

 
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