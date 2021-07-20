На Рівненщині комбайн збив дитину

Фото з відкритих джерел

У селі Верхівськ Рівненського району Рівненської області у понеділок, 19 липня, о 19:20 комбайн збив 8-річного хлопчика

Про це повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги, пише RegioNews.

На місці події працювали медики. Коли вони прибули на виклик, дитина лежала біля комбайна. Хлопчик був при свідомості, він нарікав на біль у животі.

"Попередній діагноз: закрита тупа травма живота, підозра на перелом кісток тазу. Бригада "екстренки" поклала пацієнта на щит, ввели знеболюючі препарати та транспортували до карети швидкої", - йдеться у повідомленні.

Дитину госпіталізували у Рівненську обласну дитячу лікарню.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях впав висотний будівельний кран, внаслідок чого оператора доставили до лікарні.