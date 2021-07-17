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17 липня 2021, 14:10 564

На Львівщині підліток влаштував смертельну ДТП, загинули двоє людей

17 липня 2021, 14:10 564
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Фото: Варта1
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У Львівській області близько третьої години ночі біля села Підберізці трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода, яку спричинив підліток 2003 року народження

Про це повідомляє Львівська ОДА, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 липня, близько 02:55 год на автодорозі Н-02 "Львів-Тернопіль", біля с. Підберізці Львівського району", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що неповнолітній був за кермом автомобіля ВАЗ-2105, він виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку MAN.

Внаслідок зіткнення двоє пасажирів ВАЗ загинули на місці. Ними виявилися дівчина 2004 року народження із села Куровичі та ще одна особа 2000 року народження.

Водія ВАЗ із травмами доставили до Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Також відомо, що за кермом вантажівки був чоловік із села Банюнин 1965 року народження, про його стан здоров'я відомостей немає. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Рівненщині перекинувся автобус "Київ - Вроцлав", 17 пасажирів госпіталізували.

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