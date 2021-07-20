У Запоріжжі в аварії з маршруткою постраждали 13 осіб

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У Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадського транспорту

Як повідомили у пресслужбі поліції Запоріжжя, в результаті постраждало 13 осіб, серед яких двоє дітей, пише RegioNews.

Зазначається, що водій автомобіля Kia Ceed, 1995 року народження, повертав на регульованому перехресті вулиць Говорухи та Магара та зіткнувся з маршруткою Volkswagen Crafter.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій маршрутки, 1988 року народження, пасажири автобусу та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Загалом за медичною допомогою звернулись 13 громадян, серед яких двоє неповнолітніх дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу.

Нагадаємо, днями на Львівщині у потрійній ДТП загинула дитина, ще двоє - постраждали.

Також на Волині у ДТП загинули й постраждали багато людей, серед них - діти.