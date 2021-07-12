Поліція повідомила деталі ДТП на Київщині: в салоні "Vоlkswagen-Golf" було 16 людей

Фото Нацполіції

У поліції уточнили, що в автівці, яка потрапила у смертельну аварію у Київській області, перебували аж 16 осіб

Про це повідомляє Бориспільське районне управління поліції ГУНП в Київській області, передає RegioNews.

На автодорозі сполученням Мартусівка-Проців у межах села Ревне Бориспільського району 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля "Vоlkswagen-Golf”, здійснив виїзд на праве ґрунтове узбіччя та перекинувся на дах. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич та 7-річний хлопчик від отриманих травм загинули на місці події.

У поліції зазначили, що "загалом в автомобілі перебувало 16 чоловік, 7 із яких діти віком від 6 до 16 років”.

Встановлено, що 11 липня компанія із 16-ти осіб відпочивала в селі Проців Бориспільського району та близько 20-ї години поверталася додому на автомобілі.

За даним фактом слідчим управлінням поліції Київщини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання. Слідство триває. Відносно батьків буде складено адміністративні матеріали за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, — додали у поліції.

Як повідомили у КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”, на ранок 12 липня у лікарні перебуває шість осіб.

Двоє людей у важкому стані у реанімації (14-річна дитина та мати), одного постраждалого в стані середньої тяжкості переведено до хірургічного відділення. Тут також перебуває постраждалий з переломами ребер, його стан не важкий, - зазначають медики.

Лікарі також додали, що у дитячому відділенні дитина з саднами голови та живота, у відділенні нейрохірургії — дитина з ушкодженням хребта.

П’ятьом постраждалим надано медичну допомогу, їх виписано з медзакладу під амбулаторне лікування та спостереження, - повідомили в лікарні.

Як повідомлялося, на Київщині у страшній ДТП загинула дитина. У неділю, 11 липня, у Київській області біля села Ревне Бориспільського району внаслідок аварії загинули двоє людей, серед яких - дитина.