У серпні на українців чекає чотириденний вікенд

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У зв’язку з відзначенням Дня Незалежності, який припадає на вівторок, вихідний з понеділка, що йому передує, перенесуть на найближчу наступну суботу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Розпорядження КМУ "Про перенесення робочих днів у 2021 році".

У серпні Україна відзначає державне свято – День Незалежності, який передбачає додатковий вихідний. Оскільки святковий день 24 серпня випадає на вівторок, а робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу 28 серпня, на українців чекає чотириденний вікенд.

Всього в останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних.

Як повідомлялося, нардепка Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів у зв'язку зі святами. Законопроєктом пропонується встановити, що якщо люди працюють у п'ятиденному робочому режимі, то роботодавець не може переносити робочі дні так, щоби тиждень ставав шестиденним без дозволу кожного співробітника.