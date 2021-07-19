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19 липня 2021, 11:37 1353

У Кабміні хочуть підвищити мінімальну зарплату: коли і на скільки

19 липня 2021, 11:37 1353
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів пропонує у 2022 році підняти мінімальну зарплату на 18,5% з 6500 до 7700 гривень

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко зробив в ефірі "24 каналу", пише RegioNews.

"Ми зараз розраховуємо, що наступного року ми збільшимо (мінімальну зарплату, - ред.) до 7700 гривень", - сказав він.

За його словами, надалі зростання мінімальної зарплати буде не таким значним - прогнозована інфляція плюс 2%.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про підвищення "мінімалки" медикам.

Кабмін зарплати мінімальна зарплата Сергій Марченко

 
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